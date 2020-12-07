شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 07-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بسلبية ليضغط على دعم القناة اللحظية الصاعدة، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن الثبات دون هذا الدعم والانخفاض لمهاجمة مستوى 0.7335 سيسبب تحولاً في الاتجاه نحو الانخفاض، ليتجه السعر نحو مناطق 0.7225 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع، بينما يحتاج السعر للارتقاء فوق 0.7413 مجدداً لتعزيز التوقعات باستمرار السيناريو الإيجابي الرئيسي الذي يتواجد هدفه التالي عند 0.7530.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7380 والمقاومة 0.7500

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد