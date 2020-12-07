سعر برميل نفط خام القياس العالمي ينخفض بنسبة 1.24 %

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل ساعتين - 1:47 مساءً, 7 ديسمبر 2020 م المناطق - الرياض انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي “برنت” صباح اليوم بنسبة 1.24 %.

وبلغ سعر برميل “برنت” بحلول الساعة 0945 بتوقيت غرينتش 48.65 دولاراً أمريكياً للبرميل، كما تراجع برميل خام “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 1.49 % إلى 45.57 دولاراً أمريكياً للبرميل الواحد.

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