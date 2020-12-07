البنك المركزي يعلن مد العمل بمبادرتي دعم السياحة وقروض التجزئة للعاملين لمدة عام

قرر البنك المركزي، مد سريان مبادرة دعم السياحة، لمدة عام إضافي، لتنتهي في شهر ديسمبر 2021، على أن يتم خلالها قبول أي طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك، لمدة، حدها الأقصى 3 سنوات، مع التأكيد أن المحددات الواردة بالمبادرة، هي محددات استرشادية، تقوم البنوك من خلالها بدراسة كل حالة على حدةٍ، واتخاذ القرار المناسب بشأنها، مع استمرار سريان باقي شروط المبادرة.
وقرر البنك المركزي أيضا، مد فترة سريان مبادرة قروض التجزئة، للعاملين بقطاع السياحة، لمدة عام، لتنتهي بنهاية شهر ديسمبر 2021، يتم خلالها السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لـ”أغراض استهلاكية”، والقروض العقارية لـ”الإسكان الشخصي” لمدة 6 أشهر إضافية من تاريخ استحقاقها، وذلك للعملاء المنتظمين فقط، وفقا لمركز 30 سبتمبر 2020، من العاملين بقطاع السياحة، مع احتساب فوائد التأخير عن تلك الفترة، مع استمرار سريان باقي بنود المبادرة.
وينص قرار المد؛ بعدم المساس بالمخصصات القائمة، مع الأخذ في الاعتبار متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية، مع إمكانية تأجيل استحقاقات العملاء من العاملين بقطاع السياحة السابق استفادتهم من مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة منذ صدورها في 7 ديسمبر 2015.
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