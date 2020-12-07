شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يبتعد عن أعلى مستوى فى أسبوعين بفعل انتعاش الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، لتبتعد عن أعلى مستوى فى نحو أسبوعين ، بفعل نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى انتعاش مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

تراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.9% إلى 1,821.99$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,838.87$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,842.40$.

فقد المعدن الثمين"الذهب" يوم الجمعة نسبة 0.1% ، فى أول خسارة فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل المعدن فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى نحو أسبوعين عند 1,848.21$ للأونصة.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ،حققت أسعار الذهب ارتفاعا بنسبة 2.9% ، فى أول مكسب أسبوعي فى غضون شهر ، بفعل تجدد عمليات شراء المعدن كملاذ آمن ، فى ظل احتمالات التحفيز القوية فى الولايات المتحدة وأوروبا.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بأكثر من 0.5% ، على وشك تحقيق أول مكسب فى غضون الخمسة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى عامين ونصف عند 90.47 نقطة ، عاكسا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الانتعاش فى ظل تجدد عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار بديل ، فى ظل عزوف المستثمرين عن المخاطرة ،لمخاوف بشأن الاقتصاد الأمريكي بعد صدور بيانات ضعيفة عن الوظائف جديدة فى الولايات المتحدة خلال تشرين الثاني/نوفمبر.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت يوم الجمعة بنحو 7.12 طن متري، فى ثاني انخفاض يومي على التوالي ، لينزل الإجمالي إلى 1,182.70 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ الأول من تموز/يوليو الماضي.