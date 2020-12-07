شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 07-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر النفط اختباراً لدعم القناة الرئيسية الصاعدة ولا يزال فوقه حتى الآن، مما يبقي على توقعاتنا للاتجاه الصاعد قائمة لهذا اليوم، والتي تشترط الثبات فوق مستوى 45.35، يدعمها اقتراب مؤشر ستوكاستيك من مناطق التشبع في البيع، مع الإشارة إلى أن اختراق 46.20 سيعزز التوقعات بالاندفاع نحو هدفنا الإيجابي التالي الذي يصل إلى 48.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 45.25 والمقاومة 48.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد