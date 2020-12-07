شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 07-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر الفضة بسلبية ملحوظة ليختبر مستوى 23.60، ويحافظ على ثباته فوقه ليحاول الارتداد صعوداً من هناك، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً بقية اليوم، معتمدين على الثبات فوق المستوى المذكور، مع التذكير بأن اختراق 24.30 مطلوب لتسهيل مهمة التوجه نحو 25.06 الذي يمثّل محطتنا الرئيسية التالية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 23.50 والمقاومة 25.06

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد