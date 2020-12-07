شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 07-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه سعر الذهب ضغط سلبي الآن ليقترب من اختبار الدعم المحوري 1818.00، ويحتاج السعر للتماسك فوق هذا المستوى ليبقى السيناريو الإيجابي فعالاً للفترة القادمة، حيث إن كسره سيضغط على السعر للعودة إلى المسار الهابط الذي يتواجد هدفه التالي عند 1795.00، بينما يحتاج السعر لاختراق مستويات 1838.00 ثم 1850.00 لتعزيز التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد الذي يتواجد هدفه التالي عند 1870.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1820.00 والمقاومة 1870.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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