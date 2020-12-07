شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 07-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واجه زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار ضغط سلبي قوي ليكسر مستوى 1.3375 ويخرج من القناة اللحظية الصاعدة، ليتحوّل نحو الانخفاض على المدى اللحظي ويتجه نحو زيارة متوقعة لدعم القناة الرئيسية الصاعدة عند 1.3095.

لذلك، سيكون الميل الهابط متوقعاً بقية اليوم ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 1.3375 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3350 والمقاومة 1.3530

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد