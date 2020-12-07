شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتصالات: تضاعف الإشتراكات بمحفظة الدفع الإلكترونية خلال جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس حازم متولي الرئيس التنفيذي لمجموعة اتصالات مصر، إن العام الحالي كان استثنائي وسط جائحة كورونا ولكننا استطعنا اجتياز الأزمة حيث كان لدينا مرونة في التعامل مع ظروف ومعطيات السوق حيث كان قطاع الاتصالات في هذا الظرف حيوي للغاية ولو لم تكن التكنولوجيا الحديثة متوفرة ما كان يمكن الصمود خلال الأزمة.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته شركة اتصالات على هامش مشاركة الشركة في معرض جيتكس دبي، بحضور المهندس جمال السادات رئيس مجلس إدارة اتصالات مصر و المهندس خالد حجازي الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي لاتصالات مصر.

وأضاف المهندس حازم متولي، أن الشركة قامت بنهاية يناير ومع بدء الحديث عن الجائحة في العالم باتخاذ إجراءات وقائية حتى قبل ظهورها في مصر، ووضعنا خطة باستمرارسة العمل حال اتخاذ قرار حكومي بالاغلاق ليس فقط من الناحية التشغيلية ولكن أيضا من حيث الخدمات المقدمة للعملاء على الرغم من وجود 100% من موظفي الشركة بمنازلهم.

وقال متولي بالنسبة لظروف السوق فإن عوائد الشركة تأثرت مثل الكثير من القطاعات بسبب تأثر خدمات المكالمات الصوتية من 5 إلى 6% لوجود العملاء في منازلهم فضلا عن خدمات التجوال بسبب توقف حركة السفر، مقابل تضاعف حجم استخدام نقل البيانات، ولكن إجراءات الدولة و رؤية الشركة و القرارات التي اتخذتها ساهمت في تقليص تأثر الإيرادات، كذلك ظهرت مؤشرات إيجابية لم نكن نتوقعها بتعافي حجم الطلب على الاتصالات خاصة في الربع الثالث من العام وهو ما يعطي إشارة باجراءات اقتصادية إيجابية.

وأشار بأن إجراءات التي اتخذها البنك المركزي كانت إيجابية للغاية لتيسير حصول العميل على خدمة اتصالات كاش و زيادة حجم المشتركين في الخدمة بنسبة 4 أضعاف، مضيفا أن الخدمات المالية عبر الموبايل ومنهم اتصالات كاش ستشهد طفرة كبيرة.

وأشار إلى خدمات ترفيهية قدمتها الشركة خلال العام الحالي اتصالات تي في، اتصالات ميوزيك، وتركز على تطبيق my etisalat برقمنة تجربة وخدمات العميل وهو ما ضاعف استخدام العملاء على تطبيق الشركة بنسبة 4 أضعاف فهني المنصة التي يوجد بها جميع تطبيقات وخدمات الشركة حيث أصبحنا اتصالات رقم واحد على متجر جوجل.