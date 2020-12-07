شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين فريد خميس تترأس لجنة باتحاد المستثمرين لدراسة قانون الجمارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة الدكتور محرم هلال، تشكيل لجنة لدراسة قانون الجمارك الجديد برئاسة ياسمين محمد فريد خميس الرئيس الشرفي للاتحاد، ورئيس مجلس إدارة مجموعة النساجون الشرقيون، والذي دخل حيز التنفيذ منذُ شهر، بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية، ومن المقرر أن تتولى اللجنة حصر جميع المشاكل، التي تواجه تطبيق القانون للعمل على تداركها في لائحته التنفيذية، المقرر أن تصدر بعد خمسة أشهر.

كما صدق مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، خلال اجتماع مجلس الإدارة أمس الأحد، على مشروع المنصة الإلكترونية، الذي يهدف إلى الترويج للمنتجات المصرية عبر شبكة الإنترنت، وذلك برئاسة المهندس بهاء العادلي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد، وعضوية كل من الدكتور صبحى نصر، والدكتور محمد حلمي هلال، وتابع الاتحاد في اجتماعه تشكيل اللجنة المشتركة بين وزارة المالية واتحاد المستثمرين.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المهمة منها الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية، وسبل عدم جعلها عقبة في طريق الاستثمار، وأوجه التعاون مع الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وتنشيط دور المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية التابع لاتحاد المستثمرين.



أسامة حفيلة ومحمد سعد وعلى حمزة



محمود الشندويلى ومحرم هلال ومحمد خميس شعبان