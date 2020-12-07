شكرا لقرائتكم خبر عن الناتج الصناعى الألمانى يقفز فى أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات اليوم الاثنين ارتفاع الناتج الصناعي الألماني أكثر كثيرا من المتوقع في أكتوبر، في مؤشر جديد على أن قطاع الصناعات التحويلية المعتمد على التصدير يساعد أكبر اقتصاد أوروبي على النهوض بقوة في مستهل الربع الأخير من السنة. وزاد الناتج الصناعي 3.2 بالمئة وزادت قراءة الشهر السابق إلى نمو نسبته 2.3 بالمئة بعد إجراء مراجعة، وفقا للأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الاتحادي. كان استطلاع أجرته رويترز توقع زيادة قدرها 1.6 بالمئة.

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