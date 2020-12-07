شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 112,8 مليون دولار تحولات المصريين العاملين فى فرنسا 2018-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء بيانا صحفيا حول العلاقات الثنائية المـصريـة ـ الفرنسية التي تقوم على روابط تاريخية تستند الى الصداقة والثقة المتبادلة، حيث تعتبر فرنسا شريكا اقتصاديا بالغ الأهمية لمصر ، ويتضمن البيان التبـادل التجاري بين البلدين، حجـم الاستثمارات المباشرة بينهما ، وكذا التحويلات الجارية ، وأيضا أعداد المصريين الموجودين بفرنسا حتى نهاية عام 2019 .

أولا: التبادل التجاري بين مصر وفرنسا

سجل حجـــم التجـــارة بين مصـر وفرنســــا خــــلال عـــام 2019 نحو 2,4 مليار دولار، بينما سجل 1,6 مليار دولار خلال الفترة من يناير ـ سبتمبر عام 2020، وبلغ إجمالي قيمة الصادرات المصرية من كافة السلع والمنتجات خلال الفترة من يناير -سبتمبر 2020 بلغت 412 مليون دولار بينما كانت 654 مليون دولار خلال عام 2019، في حين بلغت الواردات المصرية من فرنسا خلال الفترة من يناير -سبتمبر 2020نحو 1231 مليون دولار بينما كانت 1746 خلال عام 2019.

وبلغت قيم الصادرات المصــــــرية إلى فرنســــا طبقـــــــا لاهم المجموعـــات السلعيــة خـــــلال عام 2019 كما هو موضح بالرسم، بينما بلغت قيم الـــواردات المصــرية من فرنســـــا طبقـــا لاهم المجموعـــات السلعية خــــلال عام 2019كما هو موضح بالرسم:

ثانيا: حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين مصر وفرنسا

بلغ أجمالي الاستثمارات الأجنبية الوافدة( المتحصلات) من فرنسا 448,8 مليون دولار ، في حين بلغ اجمالي الاستثمارات المغادرة( المدفوعات) الى فرنسا 1312,6 مليون دولار متضمنة سداد أقساط القروض ليكون ميزان الاستثمارات الأجنبية لصالح الجانب الفرنسي بنحو 863,8 مليون دولار خلال عام 2018/2019 .

وبلغت تحويلات المصريين العاملين في فرنسا 112,8 مليون دولار في حين بلغت تحويلات الفرنسيين العاملين الى فرنسا 11,6 مليون دولار وكان ميزان التحويلات الجارية في صالح الجانب المصرى بنحو 101,2 مليون دولار خلال عام 2018/2019 .

وبلغت تحويلات المصريين العاملين في فرنسا 112,8 مليون دولار في حين بلغت تحويلات الفرنسيين العاملين في مصر الى فرنسا 11,6 مليون دولار وكان ميزان التحويلات الجارية في صالح الجانب المصري بنحو 101,2 مليون دولار خلال عام 2018/2019.

ثالثاً: عدد المصريين الموجودين بفرنسا

وسجـــل عـــدد المصريين المتواجديـــن بدولـــة فرنســـا طبقا لتقديرات البعثة (416,250) حتى نهاية عام 2019 .