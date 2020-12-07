شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للعملة الموحدة اليورو بالقرب من الأعلى لها منذ أواخر 2018 أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استقرارها بالقرب من الأعلى لها منذ أواخر عام 2018 أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل اقتصاديات منطقة اليورو ووسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:47 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.07% إلى مستويات 1.2131 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.2122، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوي له خلال تداولات الجلسة عند 1.2140، بينما حقق الزوج أدنى مستوى له عند 1.2116، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 1.2121.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو للكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 1.6% مقابل 1.8% في أيلول/سبتمبر الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد عن اقتصاديات منطقة اليورو ككل صدور قراءة مؤشر سينتكس لثقة المستهلكين والتي تعكس اتساع الانكماش إلى ما قيمته 11.9 مقابل 10.0 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

بخلاف ذلك، أفادت كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه الخميس الماضي بأن الخلافات الكبيرة بين بروكسل ولندن لا تزال قائمة في المحادثات التجارية، موضحاً أن نتيجة المباحثات غير مؤكدة، ومضيفاً أنه كلا الطرفين ملتزمان بالتوصل لاتفاق، بينما لا يمكن ضمان التوصل لاتفاق في النهاية المطاف، الأمر الذي عزز توقعات الأسواق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق مع نهاية العام الجاري 2020.