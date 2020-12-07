شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يكرر الإغلاقات الايجابية-تحليل - 7-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر الزوج بتقديمه لإغلاقات إيجابية فوق الدعم الإضافي المتمركز عند 139.30 ليزيد ذلك من فرص استئنافه قريبا للهجوم الصاعد والذي يتطلب الثبات فوق مستوى 140.20 ومن ثم لينجح بالوصول نحو المقاومة المستقرة عند 141.20 لتشكل بدورها الهدف الرئيسي للمحاولات الصاعدة الحالية.

أما محاولة تسلل السعر دون الدعم الحالي فإن ذلك سيعمل على تأجيل الهجوم الصاعد لنتوقع تكبده بذلك لبعض الخسائر بتسلله نحو 138.50 و 137.00 على التوالي قبل تسجيله لأي هدف إيجابي جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 139.30 و 141.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد