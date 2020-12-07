شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يتذبذب دون المقاومة- تحليل - 7-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم ينجح سعر الزوج باختراق المقاومة الممتدة نحو 126.85 ليحافظ بذلك على المسار التصحيحي الهابط والمتوقع سابقا لنلاحظ تذبذبه حاليا قرب 126.25, نشير إلى أن محاولة تسلل مؤشر ستوكاستيك خارج مستوى تشبع الشراء سيمد السعر بعزم سلبي جديد ليسهل بذلك مهمة تسجيل الأهداف التصحيحية السلبية والتي قد تبدأ من 125.75 وصولا نحو 125.25 خلال الفترة المتوسطة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 126.85 و 125.75

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط