شكرا لقرائتكم خبر عن النفط في مسار ضيق – تحليل - 07-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط تداولات ضيقة النطاق في الجلسات الماضية، ويتحرك داخل قناة لحظية الصاعدة تنظّم الارتفاع الأخير، بانتظار استئناف التداولات الإيجابية للتوجه نحو هدفنا الرئيسي التالي الذي يصل إلى 48.00.
وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، منتظماً داخل القنوات الصاعدة التي تظهر بالصورة، مع الإشارة إلى أن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق مستوى 45.35.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 45.25 والمقاومة 48.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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