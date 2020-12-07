شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تخصص حزم دعم مالية لمواجهة كورونا بـ 3.4% من ناتجها المحلي.. وتواجه انكماشاً بنهاية 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن العالم لم يواجه أزمة كما يشهدها في العام الحالي 2020 بسبب جائحة كورونا، موضحا أن المملكة اتخذت إجراءات، وقدمت أولوية الصحة والإنسان على أي شيء آخر.

وشرح وزير المالية في حديثه خلال ندوة الاستقرار المالي الخامسة، بمشاركة وهيئة السوق المالية والبنك المركزي السعودي "ساما"، أن المملكة خصصت حزم دعم مالية تشكل 3.4% من ناتجها المحلي، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وأفاد بأن نسبة حزم الدعم تبلغ في بقية دول مجموعة العشرين عند متوسط 9%، ولكن الأثر في المملكة كان أكثر وضوحاً، لأن المتوقع لاقتصادها التراجع بنسبة 3.2% نهاية العام الحالي، مقارنة مع تراجع بنسبة تزيد على 6% في دول مجموعة العشرين.

يشار إلى أن محمد الجدعان وزير المالية السعودي رجح في تصريحات سابق، أن تشهد المملكة انكماشا اقتصاديا هذا العام، لكن أقل حدة من توقعات صندوق النقد الدولي.

وقال الوزير في منتدى افتراضيا "آمل، وأتحدى كريستالينا (جورجيفا مديرة صندوق النقد)، أن يكون ما سنشهده أقل بكثير مما يتوقعون على صعيد النمو السلبي في2020.

وكان محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، الدكتور أحمد الخليفي، قد قال في يوليو الماضي إنه "من المبكر" أن نقول إن اقتصاد المملكة سيتعافى على نحو حاد بعد أن قامت الحكومة بتخفيف بعض القيود المتعلقة بفيروس كورونا، موضحاً أن التأثير الأسوأ للإغلاق سيظهر في الربع الثاني من 2020.

وقال الخليفي إنه "أقل تشاؤما" مما ذكره صندوق النقد الدولي بالرغم من انكماش الاقتصاد خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري.

وخفض صندوق النقد الدولي نهاية يونيو الماضي توقعاته مشيرا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سوف ينكمش بنسبة 4.9% في العام الجاري، وذلك بعد توقعاته في أبريل/نيسان بانكماش نسبته 3% هذا العام.