الدولار مقابل الين يعود لاختبار المقاومة – تحليل - 07-12-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار مقابل الين تداولات إيجابية يوم الجمعة الماضي ليختبر خط المقاومة الذي يظهر بالصورة، ويلتقي المتوسط المتحرك 50 مع هذه المقاومة ليضيف مزيد من القوة إليها، بينما يبدأ مؤشر ستوكاستيك بتقديم إشارات تقاطع سلبي على الإطار الزمني لأربع ساعات.
لذلك، فإننا بانتظار تداولات سلبية خلال الجلسات القادمة، والأهداف تبدأ بكسر 103.65 لتأكيد فتح الطريق أمام التوجه نحو 103.00، مع التذكير بأن استمرار الموجة الهابطة يشترط الثبات دون 104.76.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 103.00 والمقاومة 104.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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