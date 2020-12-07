شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة الحكير لم يستطع الحفاظ على مكاسبه – تحليل صباحي – 07-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد ارتفاع سهم مجموعة الحكير (1820) في بداية تداولاته وتسجيل أعلى سعر له عند 25.60، ولكنه ارتد منه انخفاضاً على اثر ثبات مستوى المقاومة 23.91، ليحول تلك المكاسب إلى خسائر في نهاية التداولات بنسبة بلغت -8.19% بما يعادل -1.96 نقطة، وسط بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع والتعافي من جديد، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 20.82، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة 23.91 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 20.82 ومستوى المقاومة 23.91.