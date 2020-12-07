شكرا لقرائتكم خبر عن جاكو يغلق عند أدنى مستويات الجلسة – تحليل صباحي – 07-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم جاكو (6020) انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط بدء توارد الإشارات السلبي بمؤشرات القوة النسبية، ليتكبد السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -7.84% بما يعادل -1.60 نقطة، ليستند السهم بهذا الانخفاض إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، ليحاول بذلك اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد.

لذلك نحن مازلنا نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط مهم وهو ثبات مستوى الدعم 18.00، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 22.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.00 ومستوى المقاومة 20.00.