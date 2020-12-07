شكرا لقرائتكم خبر عن أبو معطي يجني أرباحه – تحليل صباحي – 07-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم أبو معطي (4191) في آخر جلساته، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير، وسط بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، وتصريف بعضاً من تشبعه الشرائي، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -6.96% بما يعادل -3.50 نقطة، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 41.58، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة 52.60.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 42.40 ومستوى المقاومة 52.60.