شكرا لقرائتكم خبر عن الأسماك يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 07-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم الأسماك (6050) انخفاضاً في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر قوية بلغت نسبتها -9.37% بما يعادل -5.50 نقطة، ليستند السهم بهذا الانخفاض إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في محاولة منه لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 49.95، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة 63.30.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 49.95 ومستوى المقاومة 57.50.