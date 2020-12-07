شكرا لقرائتكم خبر عن ميدغلف للتأمين يستسلم للضغط السلبي – تحليل صباحي – 07-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم ميدغلف للتأمين (8030) في آخر جلساته، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة المهم 23.17، فهذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية لآخر موجة صاعدة على المدى المتوسط (من 13.00 إلى 29.45)، وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -4.79% بما يعادل -1.10 نقطة.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 21.23، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 19.28 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.04 ومستوى المقاومة 23.17.