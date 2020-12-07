شكرا لقرائتكم خبر عن الدريس يستند لخط اتجاه صاعد – تحليل صباحي – 07-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم الدريس (4200) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.15% بما يعادل -0.10 نقطة، وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليظل السهم بهذا الإغلاق مستنداً لدعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وقد تزامن ذلك مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، كمحاولة من السهم لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط عودة استقراره أعلى مستوى 66.10، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 70.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 64.00 ومستوى المقاومة 67.10.