شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلية يستقر بمنطقة سلبية – تحليل صباحي – 07-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد قليلاً سهم الاهلية (8140) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب حذرة بلغت نسبتها 1.10% بما يعادل 0.16 نقطة، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، كما يستقر السهم أدنى مستوى المقاومة 14.84، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية لآخر موجة صاعدة على المدى المتوسط (من 7.5 إلى 19.38).

لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 14.84، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند 13.44 الذي يمثل نسبة 50% من نفس المستويات التصحيحية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.00 مستوى المقاومة 15.50.