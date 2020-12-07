شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أولى جلسات الأسبوع في مجملها سلبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات أولى جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها سلبية مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الصينية والنيوزيلندية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم الاسترالية اليوم الاثنين.

ويأتي ذلك وسط تقييم المستثمرين للتوترات المتجددة بين الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم والصين أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم بالأخص عقب التقرير التي تطرقت لكون واشنطون تستعد لفرض عقوبات على بعض المسئولين الصينيين، ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار تفشي الموجة الثانية لفيروس كورونا عالمياً، الأمر الذي طغي بشكل أو بأخر على التفاؤل بقرب توفير اللقاحات للفيروس التاجي خلال الفترة المقبلة.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر الخدمات من قبل المجموعة الصناعية الاسترالية (AIG) والتي عكست اتساعاً إلى ما قيمته 52.9 مقابل 51.4 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد إلقاء محافظ البنك المركزي الاسترالي فيليب لوي خطاب تحت عنوان "الابتكار في نظام المدفوعات الاسترالي" في ندوة عبر الإنترنت استضفتها شبكة المدفوعات الاسترالية.

وصولاً إلى كشف الإدارة العامة للجمارك في الصين عن قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت اتساع الفائض إلى 507 مليار يوان أي ما يعادل 75.4$ مليار مقابل 402 مليار يوان أي ما يعادل 58.4$ مليار في تشرين الأول/أكتوبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 373 مليار يوان أي ما يعادل 53.8$ مليار، وذلك مع تسارع نمو الصادرات بصورة قاقت التوقعات وتباطؤ نمو الواردات بخلاف التوقعات خلال الشهر الماضي.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق حالياً للكشف من قبل اليابان ثاني أكبر اقتصاديات آسيا عن القراءة الأولية للمؤشرات القائدة والتي تعكس تسارع النمو إلى ما قيمته 93.4 مقابل 92.5 في أيلول/سبتمبر الماضي، وفي سياق أخر، من المرتقب أن تجتمع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لمناقشة لقاح كورونا المشترك من قبل شركة فايزر الأمريكية وبيو-تك الألمانية الخميس القادم، للتبت في منحه من عدمه تصريح بالاستخدام الطارئ.

ونود الإشارة، لكون وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي إليكس عازار نوه مؤخراً بأنه يمكن البداء في توزيع اللقاح في غضون 24 ساعة من الحصول على التصريح، ويذكر أن بريطانيا أصبحت الأسبوع الماضي أول دولة تصادق على لقاح فايزر الذي تم تطويره بالتعاون مع بيو-تك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة لأكثر من 65.87 مليون ولقي 1,523,583 شخص مصرعهم في 220 دولة.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.47% ليخسر 8.39 نقطة ويصل إلى المستوى 1,767.55، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.40% ليخسر هو الأخر 106.01 نقطة ويصل إلى المستوى 26,645.23.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية تراجعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.79% ليخسر 40.26 نقطة ويصل إلى المستوى 5,025.66، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.68% ليخسر هو الأخر 23.43 نقطة ويصل إلى المستوى 3,421.15.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 1.79% ليخسر 480.12 نقطة ويصل إلى المستوى 26,355.80، كما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.01% ليخسر هو الأخر 0.35 نقطة ويصل إلى المستوى 2,731.10.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي تراجع بنسبة 0.13% ليخسر 16.22 نقطة ويصل إلى المستوى 12,615.16، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.43% ليربح 28.62 نقطة ويصل إلى المستوى 6,662.70.