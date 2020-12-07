شكرا لقرائتكم خبر عن 10معلومات عن أول شركة للصناعات الفوسفاتية بالوادى الجديد.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد خام الفوسفات ركيزة أساسية لصناعات الأسمدة الفوسفاتية وكذلك حامض الفوسفوريك، ولقد حبى الله مصر بالعديد من الثروات االمعدنية، وأن هناك برنامج عمل يتم تنفيذه حالياً لتنمية موارد مصر من الثروات الطبيعية وحُسن إدارتها والتى تعد من أولويات استراتيجيات وزارة البترول والثروة المعدنية، ومن أهم أولوياته الاستخدام الأمثل وتعظيم القيمة المضافة لتتماشى مع مسيرة الإقتصـاد الوطنى لتحقيق الأهداف ومعدلات النمو المنشودة حيث انعقدت بمقر وزارة البترول وبحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد الجمعية التأسيسية لشركة أبوطرطور لانتاج حامض الفوسفوريك.وفيما يلى أهم المعلومات المتعلقة بها والتى كانت كالتالى.. 1-الغرض الأساسى من تأسيس الشركة هو تصميم وإنشاء وتشغيل وتنمية مصنع لإنتاج حامض الفوسفوريك وتسويقه وبيعه داخل وخارج مصر. 2- صدر لها الموافقة على إنشائها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 16 لعام 2020. 3- أولى الشركات التى تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة فى محافظة الوادى الجديد. 4- الشركة الجديدة ستتولى تنفيذ وتشغيل مشروع مجمع تصنيع حامض الفوسفوريك بهضبة أبو طرطور بمحافظة الوادى الجديد. 5- إجمالى تكلفة استثمارية تتجاوز مليار دولار. 6- طاقة إنتاجية تبلغ مليون طن سنوياً وبتركيز 54% من حامض الفوسفوريك. 7- الشركة الجديدة خطوة متميزة ضمن الخطوات التى تقوم بها وزارة البترول والثروة المعدنية فى المساهمة فى تنمية المحافظة باستغلال الثروات التعدينية بوجه عام. 8- هذا المشروع يمثل حلماً لمواطنى الوادى الجديد ، خاصة وأن اقتصادياته ستعود بالخير والنماء على الجميع. 9- شركة أبوطرطور لحامض الفوسفوريك شركة مساهمة مصرية تم تأسيسها وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الصادر برقم 72 لسنة 2017 وقانون الشركات المساهمة برقم 159 لسنة 198. 10-يتكون هيكل ملكيتها من شركة فوسفات مصر، الأهلى كابيتال القابضة، بنك الاستثمار القومى، هيئة الثروة المعدنية وشركات بتروجت، إنبى، غاز الشرق، أبو قير للأسمدة، الوادى للصناعات الفوسفاتية والأسمدة "وافكو" والشركة القابضة الكيماوية.

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