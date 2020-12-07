شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أهداف لدليل الاكتتاب فى تأمينات الحريق .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلاقا من حرص الاتحاد المصرى للتأمين على تحسين معدلات نتائج فرع تأمين الحريق بالسوق المصرى، قام الاتحاد من خلال اللجنة العامة لتأمينات الحريق بإعداد دليل وضوابط للاكتتاب الفنى السليم فى تأمينات الحريق، وقد حرص الاتحاد خلال الدراسات التى قام بها على الرجوع إلى ضوابط تأمين الحريق المطبقة بالأسواق الأخرى، للاسترشاد بها وتطبيق ما يتناسب منها بسوق التأمين المصرى، وقد تمت الموافقة على الدليل والضوابط من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية، وتم إرساله إلى شركات التأمين العاملة بالسوق المصرى للاسترشاد به.

ويعد صدور دليل للاكتتاب فى تأمينات الحريق بالسوق المصرى خطوة جيدة لتنظيم سوق التأمين المصرى وتحسن نتائج الشركات وتيسير إبرام اتفاقيات إعادة التأمين، بالإضافة إلى تقليل حجم التعويضات والخسائر الواقعة على عاتق المؤسسات من خلال تقديرها السليم للمخاطر المتوقعة بشكل مسبق.

ويهدف الدليل والضوابط الصادرة عن الاتحاد، إلى تنظيم عمليات القبول والرفض والاكتتاب الخاص بتأمينات الحريق بشركات التأمين من خلال وضع الاسس والمعايير السليمة التى توفر لمكتتب التأمين الأساس للاكتتاب فى وثيقة التأمين التى يقوم بإصدارها بهدف:

1- الارتقاء بمستوى مكتتب التأمين من خلال وضع مجموعة من المعايير للقبول والرفض للأخطار.

2- تصنيف الأخطار وضع الأسس والمعايير الفنية السليمة فى نشاط الاكتتاب لتأمين الممتلكات

3- بشكل سليم وذلك من خلال وضع كل خطر فى الفئة المناسبة لدرجة خطورته

4- تحديد حدود الاحتفاظ لتجنب الأخطار المركزة.

5- تحسين النتائج الفعلية لفرع تأمينات الحريق.

وقد شهدت العالم العديد من حوادث الحريق التى وقعت فى أنحاء متفرقة وذلك بعد حادثة مرفأ بيروت التى هزت العالم أجمع وخلفت مئات الجرحى وآلاف المصابين حيث شهدت عام 2020 ارتفاعا فى الحرائق فى شتى أنحاء العالم بلغت نسبته 13 فى المئة مقارنة بالمعدلات القياسية من الحرائق التى سجلها عام 2019.

وعلى الصعيد المحلى بلغت عدد حوادث الحريق بجمهورية مصر العربية وفقاً لأخر بيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء 50662 حادثة عام 2019 بينما كانت 46323 حادثة عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 9.4%.