شكرا لقرائتكم خبر عن المنار (ALMANAR) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 07-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بقوة خلال تداولات امس الأحد اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 43٫50 فلس، لينزلق بذلك السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يمهد الطريق أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 41 فلس كمستوى أول ثم 37 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 49 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 42.5 بينما مستوى المقاومة هو 44.5 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط