شكرا لقرائتكم خبر عن سنرجي (SENERGY) يمدد مكاسبه -تحليل صباحي- 07-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد السهم مكاسبه كما اشرنا في تقريرنا الأخير، حيث اغلق عند مستوى 19 فلس، في ظل ارتفاع في كمية التداول، مما يعد إشارة ايجابية، كما اغلق السهم أعلى الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” مما نتوقع معه ان يمدد السهم مكاسبه للوصول لمستوى المقاومة 20 فلس كمستوى أول ثم 21 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 18٫20 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 18.6 بينما مستوى المقاومة هو 19.6 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد