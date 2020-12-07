شكرا لقرائتكم خبر عن السلام العالمية (SIIS) يواصل اتجاهه الصاعد -تحليل صباحي- 07-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاعا كبيرا خلال تداولات امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 0٫684 ريال، مكون نموذج العلم وهو من النماذج الاستمرارية للاتجاه الصاعد، مولدا هدفا سعريا عند مستوى 0٫80 ريال، ويتجه السهم حاليا لمستوى المقاومة 0٫73 ريال كمستوى أول ثم 0٫80 ريا لكمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 0٫63 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.67 وبين مستوى المقاومة هو 0.72 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد