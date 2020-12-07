شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يرتفع لاعلى -تحليل صباحي- 07-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر بفجوة سعرية لأعلى ليغلق امس الأحد اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 10622 نقطة، متجاوزا بذلك الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” مما يجعل الأنظار تتجه لأعلى لمستوى المقاومة التالي عند 10750 نقطة كمستوى أول ثم 11100 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر أعلى مستوى 10400 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 10,549 وبين مستوى المقاومة هو 10,728 نقطة