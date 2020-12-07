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وأكد أمين عام الغرفة المهندس عصمت معتوق، أن الاتفاقية تشمل التعاون على تطوير واعتماد آلية للموافقة على المعايير والمواصفات للنشاطات المشتركة بين الطرفين، والتعاون في مجال تحسين وتطوير الأنشطة والخدمات المشتركة، فضلا عن التعاون على رفع مستوى الوعي من خلال تنسيق الجهود في مجال عقد ورش العمل والمؤتمرات العلمية والمنتديات والندوات المتخصصة ذات الاهتمام المشترك، وخلق بيئة متكاملة لتطور مهنة إدارة المشاريع الاحترافية في غرفة مكة المكرمة، بما يدعم توطين المهنة ووضعها على الخارطة العالمية للفعاليات المتعلقة بالمهنة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غرفة مكة المكرمة وفرع معهد إدارة المشاريع بالمملكة وقعا أمس اتفاقية بهدف المساهمة في بناء القدرات والكفاءات في مجال إدارة المشاريع لمنسوبي الغرفة، وذلك بتقديم الدورات التدريبية التخصصية المعتمدة من قبل المعهد بتكاليف مخفضة، فضلا عن نقل ونشر المعرفة في مجال إدارة المشاريع من خلال الزيارات الميدانية المتبادلة بين مدراء المشاريع في المملكة، إلى جانب وضع واعتماد آلية لربط مدراء المشاريع في غرفة مكة المكرمة بقنوات التطوير المهني على المستوى المحلي والعالمي، عن طريق المشاركة في الفعاليات المهنية في المملكة وخارجها.وأكد أمين عام الغرفة المهندس عصمت معتوق، أن الاتفاقية تشمل التعاون على تطوير واعتماد آلية للموافقة على المعايير والمواصفات للنشاطات المشتركة بين الطرفين، والتعاون في مجال تحسين وتطوير الأنشطة والخدمات المشتركة، فضلا عن التعاون على رفع مستوى الوعي من خلال تنسيق الجهود في مجال عقد ورش العمل والمؤتمرات العلمية والمنتديات والندوات المتخصصة ذات الاهتمام المشترك، وخلق بيئة متكاملة لتطور مهنة إدارة المشاريع الاحترافية في غرفة مكة المكرمة، بما يدعم توطين المهنة ووضعها على الخارطة العالمية للفعاليات المتعلقة بالمهنة.

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