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وأشار البنك المركزي إلى أن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من مبدأ الشفافية وإتاحة المعلومات للعموم، وبما يمكن أصحاب المصلحة من الاطلاع والمعرفة ورفع مستوى الوعي المالي، إلى جانب تعزيز خدمة وحماية عملاء القطاع المالي، موضحا أن بوابة التعاميم تعمل وفق نظام شامل ومحدث، وأن نظام التعاميم يحوي عددا من المميزات التي تمكن المستخدم من البحث المتقدم عن التعاميم من خلال عدد من الأدوات (عنوان التعميم باللغة العربية أو الإنجليزية / كلمات دالة (Key words) - تاريخ إصدار التعميم هجري أو ميلادي).

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المركزي السعودي أطلق «بوابة التعاميم» عبر موقعه الالكتروني، والتي تتيح الاطلاع والحصول على التعاميم الصادرة عن «ساما» للقطاعات البنكية والتمويلية والتأمينية الخاضعة لإشرافه ورقابته بكل يسر وسهولة.وأشار البنك المركزي إلى أن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من مبدأ الشفافية وإتاحة المعلومات للعموم، وبما يمكن أصحاب المصلحة من الاطلاع والمعرفة ورفع مستوى الوعي المالي، إلى جانب تعزيز خدمة وحماية عملاء القطاع المالي، موضحا أن بوابة التعاميم تعمل وفق نظام شامل ومحدث، وأن نظام التعاميم يحوي عددا من المميزات التي تمكن المستخدم من البحث المتقدم عن التعاميم من خلال عدد من الأدوات (عنوان التعميم باللغة العربية أو الإنجليزية / كلمات دالة (Key words) - تاريخ إصدار التعميم هجري أو ميلادي).

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