شكرا لقرائتكم خبر نفاذ قرار دمج الأهلية للتأمين في اتحاد الخليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصبح قرار دمج الشركة الأهلية في شركة اتحاد الخليج نافذا، حيث سيتم نقل جميع أصول الشركة الأهلية والتزاماتها إلى شركة اتحاد الخليج، وذلك مقابل قيام شركة اتحاد الخليج بإصدار أسهم جديدة تسجل لمصلحة المساهمين في الشركة الأهلية.

وأعلنت السوق المالية السعودية (تداول) تعليق تداول أسهم الشركة الأهلية للتأمين التعاوني في السوق ابتداء من أمس الأحد (6 ديسمبر 2020) للبدء في إجراءات إلغاء إدراج أسهم الشركة من السوق. وذكرت تداول أن شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) سيقوم بالإعلان عن تطبيق الزيادة في كمية الأوراق المالية لشركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني على حسابات المركز لمساهمي الشركة الأهلية للتأمين التعاوني المستحقين بعد يومي عمل من تاريخ نفاذ قرار الاندماج وبحد أقصى 6 أيام عمل بحسب إجراءات السوق والمركز.

وأوضحت الشركتان في بيان على «تداول» أن ذلك تم بعد أن استيفاء شروط الاندماج المتفق عليها بموجب اتفاقية الاندماج المبرمة بين الشركتين والموضحة في تعميم المساهمين ومستند العرض الصادرين من شركة اتحاد الخليج بخصوص صفقة الاندماج. ونتيجة لصفقة الاندماج ستلغى جميع أسهم شركة الأهلية وستقوم شركة اتحاد الخليج من خلال زيادة رأسمالها بإصدار 7.95 ملايين سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات للسهم الواحد لمصلحة مساهمي الشركة الأهلية المقيدين في سجل مساهمي شركة الأهلية لدى مركز الإيداع بنهاية فترة التداول في يوم الخميس 3 ديسمبر 2020.

وأفادت «اتحاد الخليج» بأنه بحسب ما هو موضح في جدول التواريخ المهمة والمراحل الأساسية لصفقة الاندماج الوارد في تعميم المساهمين ومستند العرض، من المتوقع إلغاء إدراج أسهم الشركة الأهلية في تداول، وإدراج الأسهم الجديدة في تداول وتخصيصها لمصلحة مساهمي الشركة الأهلية المستحقين لها خلال فترة لا تتجاوز سادس فترة تداول تلي هذا الإعلان.

وذكرت أنه سيتم استكمال الإجراءات النظامية اللازمة والمتعلقة بتعديل السجل التجاري وترخيص الاستثمار الأجنبي لشركة اتحاد الخليج وشطب وإلغاء السجل التجاري والترخيص الاستثماري للشركة الأهلية خلال الفترات الموضحة بحسب جدول التواريخ المهمة والمراحل الأساسية لصفقة الاندماج الوارد في تعميم المساهمين ومستند العرض. وأشارت إلى أنه في حال نتج عن عملية احتساب عدد الأسهم المستحقة لأي من مساهمي الشركة الأهلية بناء على معامل المبادلة كسور أسهم، فسيتم تقريب الرقم الناتج إلى أقل رقم صحيح.

وأوضحت أنه سيتم تجميع كسور الأسهم وبيعها في تداول بسعر السوق في حينه بالنيابة عن مساهمي الشركة الأهلية المستحقين لها، ومن ثم سيتم توزيع المتحصلات الناتجة عن عملية بيع كسور الأسهم على مستحقيها، الكل حسب ما يستحقه، وذلك خلال مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ إتمام صفقة الاندماج (كما تم تعريفه في تعميم المساهمين ومستند العرض). وسيتم خصم التكاليف المتعلقة بعملية بيع كسور الأسهم من إجمالي متحصلات بيع كسور الأسهم.