شكرا لقرائتكم خبر الجدعان: مؤشرات الاقتصاد السعودي تظهر بوادر تعاف مبشرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير المالية والاقتصاد والتخطيط المكلف محمد الجدعان أن تجاوب المملكة مع الأزمة كان سريعا، لافتا إلى أن مؤشرات الاقتصاد السعودي تظهر بوادر تعاف وهي مبشرة جدا.

وأوضح أن برامج رؤية 2030 التي أطلقتها المملكة منذ 5 سنوات كان لها أثر مباشر وحاسم على مواجهة أزمة كورونا.

وقال الجدعان خلال ندوة الاستقرار المالي الخامسة أمس، التي نظمها البنك المركزي السعودي عبر الاتصال المرئي بمشاركة وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، «إن الحكومة استطاعت أن تتعامل مع الأزمة كفريق واحد، وأعلنت مجموعة كبيرة من الحزم لدعم الاقتصاد والوظائف والمنشآت الصغيرة والمتوسطة».

العودة للنمو

وأضاف: خرجنا من الإغلاق التام بسرعة للعودة بالاقتصاد إلى النمو، وبدأنا نشاهد نتائج أولية مبشرة، لكن القلق لا يزال موجودا.

تكامل القطاعين

وأوضح أنه كان هناك تكامل بين القطاع العام والخاص لمواجهة تداعيات الأزمة، مبينا أن المملكة ستنهي العام بنسبة انكماش في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 3.2%، مقارنة بمتوسط دول العشرين بنسبة 6%.

برامج 2030 مستمرة

وأكد أن برامج رؤية 2030 مستمرة، مشيرا إلى توقف بعض البرامج والمشاريع خلال فترة الإغلاق إلا أنها عادت، وبعضها أنفق إلى نهاية نوفمبر الماضي 93% من الإنفاق المخصص لها خلال العام.

مواجهة الصدمات

وأشار إلى أن ما قامت به الحكومة من ناحية الاستدامة المالية والاستقرار المالي خلال أزمة كورونا وتراجع أسعار النفط مهم لمواجهة الصدمات، مضيفا أنه من المهم جدا المحافظة على القوة المالية للحكومة، وتمكين القطاع الخاص.

اختبار قوة الصناعة

من جانبه قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، «إن جائحة كورونا أتاحت اختبار قوة القطاع الصناعي، وهناك تشريعات صدرت وعززت من القطاع نظرا لطبيعته، فهو يحتاج رؤوس أموال كبيرة واستثمارات طويلة الأجل، ولذلك تمت هيكلة الصندوق الصناعي وتم تأسيس بنك الصادرات وهيئة المحتوى».

التركيز على التوطين

وأضاف الخريف أن مصانع الكمامات رفعت إنتاجها 10 مرات، واستراتيجة الوزارة تركز على توطين عدد من السلع التي نستوردها، وهيئة المحتوى المحلي بدأت أعمالها، ونظام المشتريات الحكومية تم تطبيقه، و11 ألف عقد تم تطبيق شروط المحتوى المحلي عليها خلال 2020.