شكرا لقرائتكم خبر عن «الإيبور» لأجل سنة يتراجع إلى مستوى غير مسبوق عند 0.52% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبوشمالة

سجل سعر الإيبور لأجل سنة، وهو سعر الإقراض بين بنوك الإمارات، تراجعاً قياسياً إلى مستوى غير مسبوق في ديسمبر الجاري عند 0.52%، متراجعاً بنحو 35% عن مستواه في بداية نوفمبر 2020، ووصل التراجع في سعر الإيبور لأجل سنة إلى 77% عن مستوياته في بداية العام الجاري.

وأظهرت أحدث بيانات مصرف الإمارات المركزي، أن سعر الإيبور لأجل ستة أشهر تراجع أيضاً بصورة لافتة في ديسمبر بانخفاض مستواه بمعدل 18% عن الشهر الماضي، وبنحو 76.5% عن بداية العام الحالي ليصل على 0.5229%.

وقالت الخبيرة المصرفية عواطف الهرمودي: «إن هذا التراجع يعكس من جهة قوة السيولة المحلية»، لافتة إلى أن نسبة الإيبور مرتبطة بالعرض والطلب على الإقراض بين البنوك، والانخفاض القياسي في سعر الإيبور على القروض لأجل سنة يشير إلى ارتفاع سيولة البنوك، ويعكس الرغبة في تشجيع ودعم حركة السيولة في الأسواق والأنشطة المرتبطة بها على الصعيد الاقتصادي.

ومن جانبه قال الخبير المصرفي أمجد نصر: «الأدوات النقدية بصفة عامة تستخدم لتحفيز النمو الاقتصادي وتشجيع الأنشطة الاقتصادية»، ولفت بدوره إلى أن خفض الفائدة يعكس قوة السيولة من جهة، ويوضح من جهة أخرى رغبة مصرف الإمارات المركزي والبنوك في تشجيع النشاط الاقتصادي وتحفيز حركة الإقراض على مستوى الشركات التي ترتبط بالفائدة على الائتمان الممنوح لها بسعر الإيبور.

ولفت إلى أن الرهونات العقارية كذلك غالباً ما تكون مرتبطة بسعر الإيبور بالنظر لطول فترات الإقراض للرهن العقاري، وتوقع أن يسهم التراجع في تشجيع الطلب على الائتمان للقطاعات الأكثر استقراراً وللمشاريع الكبرى والرهونات العقارية في المرحلة الراهنة. ولفت إلى أن التراجع في سعر الإيبور سينعكس كذلك على القروض القائمة المرتبط تسعيرها بالإيبور.

وأظهرت بيانات مصرف الإمارات المركزي، أن سعر الإيبور على القروض لأجل 3 أشهر تراجع بدوره في ديسمبر بنحو 29% مقابل مستواه في نوفمبر الماضي وبنحو 85% عن مستواه في بداية العام، ليصل إلى 0.3323%. وارتفع الإيبور على القروض لأجل شهر على أساس شهري بنحو 13.4% إلى 0.2433%، لكنه بقي متراجعاً بنحو 87% عن مستوياته في بداية العام.

وارتفع الإيبور لأجل أسبوع 12% على أساس شهري إلى 0.165%، لكنه بقي متراجعاً بنحو 90.3% عن مستواه في بداية العام. وتراجع سعر الإيبور على القروض بين البنوك لأجل ليلة واحدة بنحو 9% على أساس شهري و91% منذ بداية العام ليصل إلى 0.1277%.

وكان سعر الإيبور، شهد تراجعاً لافتاً في الربع الأول بعد قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي، المركزي الأمريكي، بخفض الفائدة في أول مارس الماضي بنحو نصف نقطة مئوية إلى نطاق من 1% إلى 1.25%، ثم أعلن في قرار مفاجئ يوم 16 مارس الماضي خفض الفائدة إلى نطاق من صفر إلى 0.25% مؤكداً أنه يعتزم الحفاظ على الفائدة عند مستوياتها المنخفضة هذه حتى يتأكد ويطمئن تماماً إلى عودة التوظف والتضخم للنمو مجدداً بعد الضربة القاصمة التي تلقاها الاقتصاد الأمريكي ودخوله بالفعل مرحلة الركود نتيجة تفشي فيروس «كوفيد- 19»، وما تبعه من تدابير حظر وإغلاق للحد من انتشار المرض.

وقام مصرف الإمارات المركزي بدوره بخفض الفائدة بخطوات موازية بالنظر للربط بين الدرهم والدولار الأمريكي.