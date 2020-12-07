شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز الإحصاء: هناك أسر يزيد دخلها عن 2.5 مليون جنيه فى السنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن الجهاز يعتبر أحد المصادر الرسمية والرئيسة للبيانات والأرقام التي تعتمد عليها أجهزة الدولة في التخطيط والإعداد لتصور كامل لكل مشكلات المجتمع لتلبية احتياجات المواطنين فى الاتجاهات كافة.

وأشار بركات، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه على قناة "ON": إلى أن متوسط الدخل السنوي للأسرة ارتفع من 60 ألف جنيه إلى 96 ألف جنيه، مضيفًا: "لدينا أسر دخلها أقل من 10 آلاف جنيه في السنة، ونحن ندخل في تجمعات سكانية على أعلى مستوى وهناك أسر دخلها يزيد عن مليوني ونصف المليون جنيه فى السنة، كما تراجعت نسب الفقر في جميع مناطق الجمهورية وكانت في ريف الوجه البحري ثم ريف الوجه القبلي".

وأضاف بركات، "نعتبر كل بياناتنا وأرقامنا بمثابة البوصلة الرئيسية التي تستخدمها أجهزة الدولة المعنية لوضع الخطط لمواجهة المشكلات التي تقف أمام المجتمع المصري مثل الفقر والعشوائيات".

وتابع: "في عام 2017-2018 أعلننا أن نسبة الفقر كانت تقدر بنحو 32.5% لكنها قلت لتصل إلى 29.7% الآن أي أننا رفعنا 3.4 ملايين مواطن فوق خط الفقر، إذ نفذت الدولة الكثير من البرامج الخاصة بالحماية الاجتماعية، ولأول مرة حدث تراجع في ارتفاع نسب الفقر على مستوى الجمهورية، إذ هبط المنحنى وهو ما يحسب للحكومة والدولة والجهود التي بذلتها خلال السنتين الماضيتين".