شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريـت» تترقـب مسـار «التحفيـز الإضافـي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: هشام مدخنة

يمكن أن يهيمن التحفيز على الأسواق في الأسبوع الحالي مع اقتراب الكونجرس أكثر من إقرار حزمة مالية إضافية، وبات التصويت على التمويل لإبقاء عمل الحكومة في مساره الصحيح، أمراً ضرورياً. ومن المتوقع أن تكون القاعدة الأساسية التي ترسم شكل الأسواق خلال الأسبوع الجاري، هي «التحفيز لمساعدة الاقتصاد» و«اللقاح لوقف الفيروس». فقد اكتسبت الجهود المبذولة في الكونجرس للمضي قدماً في حزمة مالية، زخماً كبيراً في الأسبوع الماضي، وبدا القادة متصالحون مع الواقع الجديد القديم، ودفع أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين اقتراحهم البالغ 900 مليار دولار خطوة للأمام.

قال مايك شوماخر، رئيس استراتيجية الأسعار في «ويلز فارجو»: «ربما يتلخص الأمر في مدى رغبة زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ السيناتور ميتش مكونيل في التعامل، ولا أعرف الجواب كيف سيكون. ولكن في حال حدث ذلك، فيجب أن يكون خلال الأسبوع الجاري، فأموال الحكومة ستنفد يوم الجمعة، ويتعين على الكونجرس التوصل إلى خطة تمويل طارئة».

صلاحية الدعم المالي

وقال الاستراتيجيون إن هذين الحدثين يمكن أن يكونا مرتبطين، لكن الكونجرس قد يدفع أيضاً من خلال قرار الإنفاق، دون تضمين التحفيز. يُذكر أن صلاحية بعض برامج الدعم المالي ستنتهي في نهاية الشهر، بما في ذلك إعانات البطالة لملايين الأمريكيين.

وأدت التجاذبات الحاصلة في محادثات التحفيز مرة أخرى إلى شكوك في السوق، وتهيئتها بين صعود وهبوط بحسب الإعلانات الرسمية. وقال آرت هوجان، كبير الاستراتيجيين في «ناشيونال سيكيوريتيز»: «لا أعتقد أن المشروع قد تم إعداده بالكامل. أود أن أقول إن التحفيز سيكون عاملاً إيجابياً ما لم يقل عن 900 مليار دولار». وارتفعت أسعار الأسهم في الأسبوع الماضي، وارتفعت معها عوائد السندات أيضاً. وبينما تتحرك العوائد بعكس الأسعار، فهي ترتفع بناء على توقعات التحفيز.

فالمزيد من الإنفاق يعني المزيد من الديون، وهذا يرفع معدلات الفائدة التي كانت عند 0.97% يوم الجمعة الماضية لأجل 10 سنوات، وبدت كأنها مستعدة للعودة إلى مستوى 1% لأول مرة منذ مارس/آذار.

ويتساءل شوماخر: «هل هذا هو الحال هنا؟ وهل تم أخذ التحفيز بالفعل في الاعتبار، وسيأخذ الناس أموالهم؟»

طرح اللقاح وتوزيعه

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز» بنسبة 1.7% في الأسبوع الماضي، وأنهى يوم الجمعة عند 3699، في مستوى قياسي جديد. كما أنهى «داو جونز» ارتفاعاً بنسبة 1% عند مستوى قياسي آخر بلغ 30.218، وارتفع مؤشر «ناسداك» بنسبة 2.1% إلى 12464 نقطة.

وكانت أخبار لقاح فيروس كورونا حافزاً للطفرة الحاصلة في السوق منذ أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، عندما كشفت شركة «فايزر» لأول مرة، الفاعلية العالية للقاح الذي تنتجه. ومنذ ذلك الحين كشفت «موديرنا» و«أسترا زينيكا» نتائج لقاحيهما أيضاً.

وستجتمع اللجنة الاستشارية لإدارة الغذاء والدواء (FDA) الخميس، بشأن تصريح الاستخدام الطارئ للقاح شركتي «فايزر» و«بيونتيك».

وقالت كوينسي كروسبي كبير استراتيجي السوق لدى «برودنشال فاينانشال»: «لقد منحت المملكة المتحدة الترخيص للقاح الألماني الأمريكي وبدأت في طرحه، وهذا شيء ستتم مراقبته هنا، لمعرفة كيف ستتكشف الأمور».

3 ملايين شخص

وأضافت كروسبي: «سيكون ذلك، إضافة إلى عمليات التسليم والتوزيع، وهل سيأخذ الناس اللقاح، القضية التي ستشغل الأسواق أيضاً لهذا الأسبوع. هذه كلها تفاصيل يهتم بها السوق ويتطلع إلى أن تنجلي بسلاسة في الولايات المتحدة».

وسيتم تطعيم حوالي 3 ملايين شخص في البداية. ومن المتوقع أن يحصل لقاح «موديرنا» على الموافقة خلال الأيام القادمة، ومع حلول نهاية العام، من المتوقع أن يصل كلا اللقاحين إلى 20 مليون شخص في الولايات المتحدة.

وقال هوجان: «بدأت أخبار اللقاح تشهد تراجعاً قليلاً في الزخم من حيث عامل النجاح. كما ستكون هناك بعض التقلبات حول الخدمات اللوجستية».

من جهتها ترى كروسبي أن الفيروس لا يزال في طليعة اهتمام السوق ومحط تركيزه، بسبب استمرار انتشاره وتأثيره الاقتصادي، مع إغلاق الأنشطة، حيث فرضت ولاية كاليفورنيا، الخميس، قيوداً جديدة وتحذيرات للبقاء في المنزل في بعض المناطق.

والسؤال الأهم من وجهة نظرها هو: «إلى متى يستمر انتشار «كوفيد 19؟». يبدو أن عمليات الإغلاق الخاصة بالفيروس كانت وراء تباطؤ سوق العمل، ويتوقع الاقتصاديون أن يستمر التأثير السلبي في النشاط في الربع الأول من العام القادم.

ونمت الوظائف في نوفمبر/تشرين الثاني بمقدار 245 ألف وظيفة، أقل بحوالي 200 ألف وظيفة عن المتوقع. وهذا ما يزيد من أهمية «مطالبات البطالة الأولية» بالنسبة للأسواق يوم الخميس القادم. وستكون هناك أيضاً بيانات التضخم لمؤشر أسعار المستهلكين والمنتجين يومي الخميس والجمعة.