شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد دبي يتلقّى تحيات مشاركين من 150 دولة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلقّى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تحيات مشاركين افتراضيين من 150 مدينة حول العالم، وذلك عبر الإنترنت وباستخدام تطبيق الاتصال «Avaya Spaces»، خلال مشاركة الشركة في فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية 2020.

وينصبّ تركيز «أفايا» في الدورة الأربعين من حدث تقنية المعلومات والاتصالات الأبرز في المنطقة، على عرض تقنيات الاتصال التي تلبي الاحتياجات المستجدة في عالم الأعمال الجديد. وتستضيف «أفايا» في جيتكس شركات من 150 دولة عبر إقامة سلسلة من الجلسات الافتراضية في جناحها.

وتعرض الجلسات مجموعة من التقنيات الجديدة التي تدمج قدرات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في تجارب العملاء والموظفين الرقمية. وتعرض «أفايا» منصتها الرقمية المبتكرة «ون كلاود» في جيتكس، وهي بُنية توصيل هجينة فريدة من نوعها تحمي الاستثمارات وتمنع الانقطاع وتضمن استمرارية التجارب المتعددة عبر كل مرحلة من مراحل التجربة الشخصية السحابية.

ويجري عرض هذه الحلول وغيرها بالتزامن مع مواصلة دبي مساعيها الرامية إلى أن تصبح عاصمة العمل عن بعد في العالم. وتعرض الشركة كذلك القدرات المتفوقة التي يتميز بها تطبيق «Avaya Spaces» دعماً لهذه المساعي، وتمكيناً للمواهب العالمية من الازدهار في جميع أنحاء المدينة. ويُعدّ هذا التطبيق منصة شاملة للاجتماعات والتعاون الجماعي تعمل على الارتقاء بطريقة إنجاز العمل في بيئات العمل الرقمية في نحو 100 دولة.