كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تستعرض منصة التعليم التنفيذي الذكية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استعرضت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية منصة التعليم التنفيذي الذكية خلال مشاركتها في فعاليات «أسبوع جيتكس للتقنية»، وتهدف منصة التعليم التنفيذي الذكية، التي تم إطلاقها في إبريل الماضي، إلى مواكبة المتغيرات الحكومية العالمية، وتطوير منظومة متكاملة للتدرب عن بعد مع الارتقاء بعناصر الجودة وتدعيم قنوات تواصل فعالة ومرنة من خلال برامج تدريبية مبتكرة، من أجل إكساب القيادات الخبرات اللازمة وإطلاعهم على أحدث التجارب والمستجدات العالمية في مختلف مجالات العمل الحكومي.

واستعرضت الكلية المنصة الذكية من خلال شاشة تفاعلية لتعريف ضيوف المعرض بأهداف المنصة ومكونات برامجها التدريبية المتطورة.

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