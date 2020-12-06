شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة دبي تقدم تجربة عالم تكنولوجيا المستقبل بالواقع الافتراضي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استعرضت إقامة دبي على منصتها، حزمة من أحدث المشاريع والتطورات في مجال التقنيات عن بعد، باستخدام الواقع الافتراضي، لتوفير تجربة متعاملين فريدة من نوعها مرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة، والتي أثبتت كفاءتها وفاعليتها للتعامل مع كافة التحديات والظروف المصاحبة لجائحة كوفيد 19.

تعقد إقامة دبي ضمن فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية 2020، مؤتمراً افتراضياً بعنوان «مستقبل السفر والإقامة» على مدار 3 أيام خلال الفترة من 7 حتى 9 ديسمبر الجاري، يضم نخبة من المتحدثين في إقامة دبي وعدد من الخبراء والمستشارين لعرض التحديات التي تواجه مختلف المواضيع، منها المخالفون، وقوانين دخول وإقامة الأجانب، ورحلة المسافرين في مختلف منافذ إمارة دبي، وتجربة إقامة دبي خلال جائحة كوفيد 19.

وأكد اللواء محمد أحمد المري مدير عام إقامة دبي، أهمية هذا الحدث العالمي والسنوي في دعم أهداف ورؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في عملية التحول الرقمي والارتقاء بإمارة دبي لتصبح وجهة عالمية في مختلف المجالات، حيث يشكل المعرض منصة تقنية لتسليط الضوء على أبرز الإنجازات التي حققتها الجهات الحكومية في المجال الرقمي، مؤكداً أن المعرض هذا العام شهد انطلاقه مختلفة تجمع ما بين الحضور المباشر والافتراضي، نظراً للظروف إلى نواجهها هذا العام جراء الجائحة، إلا أن الإمارات أثبتت قدرتها على التعامل مع مختلف التحديات والتخفيف منها.