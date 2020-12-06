شكرا لقرائتكم خبر عن «العقار» و«البنوك» يقودان المكاسب القوية للأسهم مطلع ديسمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

استهلت الأسهم المحلية أولى جلسات ديسمبر/كانون الأول، باختراقات جديدة، نجح خلالها مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية في الارتفاع 1.38% إلى مستوى 5033.38 نقطة معززاً بالأسهم القيادية في قطاعي البنوك والعقار التي بدورها قفزت بمؤشر سوق دبي المالية 2.57% عند 2481.84 نقطة.

وجاءت هذه المكاسب مع تركيز المستثمرين الأجانب والمحافظ الاستثمارية على أسهم القطاع العقاري التي ارتفعت جماعياً، مع ضخ الأجانب «غير العرب» نحو 37 مليون درهم كمحصلة شرائية منها (15 مليون في أبوظبي، و 22 مليون في دبي).

واجتذبت الأسهم سيولة بقيمة 1.09 مليار درهم، منها 586 مليون درهم في دبي و502 مليون درهم في أبوظبي، وبلغت الكميات المتداولة من الأسهم 627.1 مليون سهم، توزعت بواقع 495 مليون سهم في دبي و 132.1 مليون سهم في أبوظبي. وارتفعت أسعار أسهم 48 شركة بينما تراجعت أسعار أسهم 9 شركات، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 9239 صفقة.

سوق دبي

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 2.57% إلى مستوى 2481.84 نقطة مع ارتفاع المؤشرات القطاعية لأسهم شركات العقار والاستثمار النقل والسلع.

وارتفع قطاع العقار 6.57% مستفيداً من مكاسب «إعمار العقارية»8.17% و«إعمار للتطوير» 5.14% و«إعمار مولز» 2.18% و«الاتحاد العقارية» 1.81% و«ديار» 2.94% و«داماك» 11%.

واستقر قطاع البنوك مع ارتفاع «دبي الإسلامي» 2.23%، مقابل نزول «الإمارات دبي الوطني» 2.28%. وارتفع قطاع النقل 2.68% مع ارتفاع «العربية للطيران» 4.03% و«أرامكس» 1.74% و«الخليج للملاحة» 1.48%.

وزاد قطاع الاستثمار 4.67% بفعل ارتفاع «دبي للاستثمار» 4.8% و«سوق دبي المالي» 5.04% و«شعاع كابيتال» 1.44%.

سوق أبوظبي

من جانبه، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 1.38% إلى مستوى 5033.38 نقطة بفعل مكاسب أسهم البنوك والعقار والاستثمار والطاقة والصناعة.

وارتفع قطاع البنوك 1.65% معززاً بمكاسب «أبوظبي الأول» 2.22% و«أبوظبي التجاري» 0.16% على الرغم من نزول «أبوظبي الإسلامي» 0.43%.

وقفز قطاع العقار 5.92% مع صعود «الدار» 5.92% و«رأس الخيمة العقارية» 6%. وارتفع قطاع الاستثمار 0.36% بعد ارتفاع «الواحة كابيتال» 2.86% و«إشراق» 1.27%، في وقت استقر «العالمية القابضة» من دون تغيير.

وزاد قطاع الطاقة 2.85% مع نمو «طاقة» 3.36% و«دانة غاز» 2.49% و«أدنوك للتوزيع» 2.89%. وعلى العكس، انخفض قطاع الاتصالات 0.35% مع انخفاض سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

تحرك السيولة

واجتذب «إعمار العقارية» 125.4 مليون درهم من إجمالي تداولات سوق دبي ليغلق عند مستوى 3.44 درهم، تلاه «أرامكس» بسيولة بقيمة 81.82 مليون درهم، إلى 4.08 درهم، ثم «دبي الإسلامي» بتداولات بلغت نحو 60 مليون درهم وأقفل عند 4.58 درهم.

وفي سوق أبوظبي، تزعم التداولات «الدار العقارية» بسيولة بلغت 120.14 مليون درهم مغلقاً عند 3.22 درهم، تلاه «أبوظبي الأول» بتداولات قدرها 113.25 مليون درهم ليغلق عند مستوى 12.9 درهم، ثم «العالمية القابضة» بتداولات بقيمة 78 مليون درهم وأقفل عند 40.1 درهم.

وسجل «داماك» الارتفاع الأكثر بسوق دبي بنسبة 11.01% إلى مستوى 1.31 درهم، بينما اقتصرت التراجعات على سهمين فقط وهما «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 2.28% عند مستوى 10.7 درهم، و«السلام السودان» بنسبة 0.59% إلى 1.67 درهم.

وكان أكبر الرابحين بسوق أبوظبي«رأس الخيمة العقارية» بنسبة 6% ليغلق عند 0.45 درهم، في المقابل جاء في مقدمة المتراجعين «رأس الخيمة للأسمنت الأبيض» بنسبة 3.7% ليغلق عند 0.651 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار قرب 15 مليون درهم كمحصلة شراء، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 15 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 1.04 مليون درهم محصلة بيع العرب و2.98 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين و10.89 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 22.83 مليون درهم محصلة شراء، منها 880 ألف درهم فقط محصلة شراء العرب و21.95 مليون درهم محصلة شراء الأجانب.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 22.83 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 1.52 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين و21.3 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

المحافظ

وتباين أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء بسوق دبي، وبصافي استثمار بلغ 50 مليون درهم محصلة شراء، بينما اتجهت نحو التسييل بسوق أبوظبي، وبصافي استثمار بلغ 2.02 مليون درهم محصلة بيع.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بدبي، بصافي استثمار 50 مليون درهم محصلة بيع.