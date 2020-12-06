شكرا لقرائتكم خبر عن 11 جلسة في «بيزنكس 2020» تناقش أبرز قصص نجاح ومشروعات رواد الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق الأربعاء المقبل 9 ديسمبر ولمدة يومين، المعرض الدولى للاستثمار والتوكيلات التجارية «بيزنكس 2020» فى دورته الثالثة، تحت رعاية وزارة التموين والتجارة الداخلية، والهيئة العامة للاستثمار، والذى يقدم هذا العام العديد من فرص الاستثمار الدولية والمحلية.

يتيح المعرض فرصة لعرض العلامات التجارية وجذب كل المهتمين بها من المستثمرين ورواد الأعمال، كما يتيح للعارضين والمشاركين ورعاة المعرض فرصة لمقابلة والاجتماع بأصحاب الأعمال بهدف زيادة استثماراتهم وعرض فرص التوسع محليًا ودوليًا.

قالت ملك العشيرى الرئيس التنفيذى لـ«بيزنكس 2020»، إن أولى جلسات المؤتمر الذي يُقام على هامش المعرض تحمل عنوان «من خطوة واحدة لبلد الغريب» يتحدث خلالها علاء شعبان العضو المنتدب لشركة بلد الغريب، والجلسة الثانية بعنوان «مشروعك من الحلم للواقع» والتي يكشف خلالها علي غزلان مؤسس سلسلة مطاعم "ستوماك" خطواته لتحويل حلمه إلى واقع، ويستعرض عماد حامد الرئيس التنفيذي لشركة «فوووم» بالجلسة الثالثة التحديات والفرص في قطاع الأغذية والمشروبات خلال كوفيد-١٩، ويتحدث ماجد عارف الرئيس التنفيذي والمؤسس الشريك لشركة «فاريانس» في الجلسة الرابعة عن الاستثمار في تكنولوجيا التعليم .

وأضافت «العشيري» في تصريحات صحفية، أن المؤتمر يستضيف أيضا في جلسته الخامسة فريق عمل مجموعة محمد مصطفى الكوكاني، يتحدث خلالها محمد الكوكاني مؤسس مجموعة شركات «الكوكاني» لخدمة صيانة السيارات، ضياء عفيفي مدير التسويق لمجموعة شركات «محمد مصطفى الكوكاني»، حنين حمدي مسئول المبيعات لمجموعة شركات «الكوكاني» لخدمة صيانة السيارات، ويتحدثون عن مسيرة نجاح الشركة، وتتناول الجلسة السادسة موضوع «ثلاث أبعاد لتحقيق أقصى عائد استثماري» يتحدث خلالها عادل عبد الرازق المدير التنفيذي لشركة «إس أند إم» للاستشارات التسويقية والخدمات الإعلانية، وأحمد عثمان المدير الإداري والإبداعي للشركة، ويارا يسري مديرة تطوير الأعمال بالشركة .

وأوضحت الرئيس التنفيذى لـ«بيزنكس 2020»، أن الجلسة السابعة تسلط الضوء على «مبادرة فكرتك شركتك»، ويتحدث خلالها المهندس إسلام محمد مدير مشروع «فكرتك شركتك»، وحسام عبد القادر رئيس الإدارة المركزية لريادة أعمال «فكرتك شركتك» بالهيئة العامة للاستثمار، وتتحدث د.ميرنا ميشيل في الجلسة الثامنة عن «ثورة الوعي الصحي»، كما يتناول جون عصمت مستشار وخبيرالتسويق ومؤسس وكالة «جي إي» في الجلسة التاسعة موضوع التسويق الإلكتروني في ٢٠٢١ .

واستكملت «العشيري» أن الجلسة العاشرة تأتي تحت عنوان «طرق تنفيذ امتياز تجاري ناجح» يتحدث خلالها أحمد حافظ الرئيس التنفيذي لشركة «تاون جروب»، و د. أحمد صبحي حميدو عميد المدرسة السويسرية للإدارة في مصر والمملكة العربية السعودية، وهالة القاسم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «كارينا وير»، والمهندس محمد الباز رئيس مجلس إدارة شركة «هيلثي أند تيستي»، نعمان أبو رميلة مستشار الامتياز التجاري والتجزئة وشريك إداري في «جي إس دبليو للاستشارات»، وتأتي الجلسة الحادية عشر والأخيرة تحت عنوان «دور التكنولوجيا والابتكار في المشروعات الناشئة» ويتحدث خلالها د. نزار سامي مستشار إدارة الابتكار والتكنولوجيا .

واختتمت ملك العشيرى الرئيس التنفيذى لـ«بيزنكس 2020»، بأن المعرض يختتم أعماله بمسابقة ريادة الأعمال للمشروعات الناشئة والتي تقدم جائزة مالية وغيرها من الميزات الغير مالية لتأهيل الفائز لتنفيذ مشروعه ودعمه لوجيستيا وماديًا.