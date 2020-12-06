شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد المصرى للتأمين يوصى باستكمال حملة نشر الوعي التأميني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت لجنة التثقيف المالي والوعي التأميني ، عن استكمال الحملة التى بدأها الاتحاد المصرى للتأمين لنشر الوعى التأمينى ، وذلك بعد الوقوف على نتيجة العينات العشوائية التى تعامل معها الأعضاء ، ورأت اللجنة أن إستكمال الحملة أصبح من الضرورة حتى لا ينسى المشاهد أو المستمع أو رجل الشارع العادى هذه الحملة ولتوسيع دائرة الانتشار، وتحقيق الهدف المرجو منها ، وأكدت اللجنة ضمن ما عرضته من إنجازات ، على أن ذلك سيكون له الأثر القوى على الجمهور فضلاً عن زيادة الوعى التأمينى مع الالتزام بأن الاتحاد هو جهة حيادية هدفها نشر الوعى التأمينى والثقافة التأمينية لدي الجمهور ، والترويج للتأمين كصناعة دون أن يكون الهدف منها الترويج لمنتج تأمينى معين .

وقامت اللجنة بتوحيد المعيار وعمل نموذج موحد ينقسم إلى قسمين أساسين هو الإعلان الالكتروني والإعلان الإذاعي (الراديو) ، موضحاً فيه وسيلة الإعلان المطلوبة والتى تنقسم إلى إعلان فى وسائل التواصل الإجتماعى من الفيس بوك واليوتيوب أو عن طريق المواقع الإخبارية الالكترونية ، وعن طريق برامج الإذاعة المميزة، وقد راعت اللجنة البرامج والمواقع الأكثر متابعة ومشاهدة، وقامت بتوزيع هذا النموذج على الشركات المتخصصة لتوحيد المعيار وسهولة المقارنة .

وتختص اللجنة بدراسة الواقع الفعلى لشركات التأمين أعضاء الاتحاد ، وتحديد الاحتياجات التدريبية فى ضوء آخر المستجدات فى سوق التأمين العالمى والمحلى ، و دراسة الضوابط والإرشادات الخاصة بوضع خطة البرامج التدريبية المزمع تنفيذها على مستوى كافة شركات التأمين أعضاء الاتحاد، بحيث تتضمن كافة الجوانب الفنيـــة والمالية والإدارية مع وضع وسائل التنفيذ والمتابعة لهذه الخطة ، بالإضافة الى العمل على تدريب المسئولين بإدارات التدريب بالشركات الأعضاء بالاتحاد بما يساهم فى رفع كفاءتهم المهنية للقيام بالمهام التدريبية بشركاتهم على أكمل وجه ممكن ، والقيام بكل ما من شأنه العمل على تكوين جهاز أنتاجى قوى علمياً وذو ثقافة عاليه داخل الشركات الأعضاء ليكون واجهة جيدة لقطاع التأمين بوجه عام وذلك من خلال برامج التدريب وزيادة الوعى التأمينى، وعقد الندوات العلمية والاجتماعية لمناقشة الموضوعات التأمينية المختلفة المثارة على الساحة واقتراح الحلول لها بما يزيد من الوعى التأمينى فى المجتمع .

كما تعمل اللجنة على نشر الوعى التأمينى من خلال كافة وسائل النشر والإعلان المتاحة ، وذلك فى ضوء كافة المستجدات فى السوق التأمينى، مع قياس أثر الحملات الإعلانية والدعائية على مستوى سوق التأمين المحلى والعربى بما يساهم فى تقديم التأمين لأفراد المجتمع بصورة إيجابية.