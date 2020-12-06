شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد المصرى اليوم.. 8.2 مليار جنيه دعم للمصدرين خلال أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت اليوم الأحد 6-12-2020 أخبار الاقتصاد المصرى، اليوم الأحد، بين لقاءات رسمية للوزراء وتصريحات مهمة لدعم قطاع التصدير وتحديث منظومة الضرائب، ومنها...

وزيرة الصناعة: تم توجيه 8.2 مليار جنيه للشركات المصدرة لدعمها خلال أزمة كورونا

أعلنت وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، أنه تم توجيه 8.2 مليار ضمن مبادرات سداد مستحقات المصدرين منذ بداية العام الجاري لتوفير السيولة للشركات في ظل أزمة فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن نسب الخصم ضمن المبادرة الجديدة لصرف المستحقات تصل إلي 15% وتحصل الشركات على 85% كسداد فورى للشركات لتوفير سيولة بصورة سريعة لها.

وأضافت نيفين جامع في تصريحات صحفية علي هامش مؤتمر صحفي، إن برامج زيادة الصادرات تركز على الأسواق التي لنا بها ميزة نسبية ونستطيع المنافسة بها مثل السوق الافريقي.

وتابعت، الوزيرة أن البرنامج الجديد لدعم الصادرات سينتهي خلال نهاية يناير المقبل، ونركز على قطاعي السيراميك والأسمنت.

وأضافت، أن البرنامج يسعي إلي دعم الشركات لاستهداف أسواق معينة وقطاعات بعينها، علي أن نتجاوز أي مشكلات في البرنامج بصورته القديمة.

البنك المركزي: ارتفاع الاحتياطي النقدي ليسجل 39.221 مليار دولار نهاية نوفمبر

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي بنهاية شهر نوفمبر الماضي ليسجل 39.221 مليار دولار.

وذكر البنك في بيان له أن الاحتياطي النقدي سجل بذلك زيادة قدرها 1.8 مليون دولار عن نهاية أكتوبر الماضي.

وأكد البنك المركزى، أن الاقتصاد المصرى استطاع استيعاب أثر الصدمة المالية العالمية الناشئة عن أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث شهدت المعاملات الجارية للاقتصاد المصري مع العالم الخارجى استقرارا في مستوى العجز في الحساب الجارى خلال العام المالي 2019/2020، والذي شهد النصف الثاني منه التداعيات السلبية لانتشار جائحة كورونا ليصل إلى نحو 11.2 مليار دولار بارتفاع طفيف عن مستوى العجز المحقق خلال العام المالي 2018/2019، والذى سجل نحو 10.9 مليار دولار.

وزيرة الصناعة تعلن الانتهاء من البرنامج الجديد لدعم الصادرات نهاية يناير 2021

كشفت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، إن البرنامج الجديد لدعم الصادرات سينتهي خلال نهاية يناير المقبل، ونركز على قطاعي السيراميك والأسمنت.

وأضافت نيفين جامع في مؤتمر صحفي اليوم، أن البرنامج يسعي إلي دعم الشركات لاستهداف أسواق معينة وقطاعات بعينها، علي أن نتجاوز أي مشكلات في البرنامج بصورته القديمة.

تصريحات وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، تأتي تأكيدا لما نشره الخليج 365 بتاريخ 3 ديسمبر 2020 علي لسان مصادر حكومية بعنوان "مصادر حكومية تعلن تطبيق قواعد المساندة التصديرية الجديدة يناير المقبل"

وكشف وزير المالية محمد معيط، إن برنامج الطروحات الحكومية في البورصة لم يتم إغلاقه وهناك لجنة لمتابعة الأمر، ونسعي لاتخاذ القرار في الوقت المناسب.

وزير المالية: 50 شركة مصدرة حصلت على مستحقاتها من البنوك فى أول يوم صرف

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن 1580 شركة مصدرة تقدمت للاستقادة من مبادرة «السداد النقدى الفورى» لمتأخرات الدعم لدى صندوق تنمية الصادرات الذى الذى تقدمه الدولة للمصدرين، وقد حصلت50 شركة بالفعل على مستحقاتها من البنوك فى أول يوم صرف نهاية نوفمبر الماضى، بقيمة مليار و93 مليون جنيه، حيث يقوم صندوق تنمية الصادرات بإصدار الشهادات للشركات لصرف المبالغ المتأخرة، ومن المتوقع أن تصرف 500 شركة تلك المبالغ بقيمة 5 مليارات جنيه، منتصف ديسمبر الحالى، من البنوك المشتركة فى المبادرة: «الأهلى، ومصر، والقاهرة، وتنمية الصادرات»، لافتًا إلى جهود وزارتى المالية والتجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، بالتعاون مع القطاع المصرفى التى تُسهم فى سرعة إنهاء إجراءات صرف هذه المبالغ للمصدرين.

أضاف الوزير، فى مؤتمر صحفى مشترك مع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أنه تيسيرًا على الشركات المصدرة المستفيدة من مبادرة «السداد النقدى الفورى»، فقد تولت وزارة المالية الحصول على الموقف الضريبى والجمركى لهذه الشركات بدلاً من مطالبتها بها، وتم إرجاء موقفها من الضرائب العقارية.

"التخطيط" تعتمد 200 مليون جنيه إضافى لمستشفى الجراحات الجديدة بجامعة طنطا

وافقت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية علي اعتماد إضافي بقيمة 200 مليون جنيه لتجهيز مستشفى الجراحات الجديدة بجامعة طنطا.

وأوضحت هالة السعيد أن الموافقة على الاعتماد جاءت في إطار حرص الوزارة علي دعم المنظومة الصحية والمشروعات التي ترتبط بصحة المواطن لكونها ذات أولوية علي أجندة عمل الحكومة المصرية.

وأوضحت السعيد أن التكلفة الكلية للمشروع بلغت مليار جنيه تتضمن 615 مليون جنيه للإنشاءات والتشطيبات و400 مليون جنيه للتجهيزات الطبية وغير الطبية، متابعه أنه من المقرر الانتهاء من أعمال المشروع والافتتاح منتصف 2021.

ولفتت السعيد إلي أهمية مشروع مستشفى الجراحات بجامعة طنطا موضحه أنه يعد أحد المشروعات القومية للجامعة، إضافة إلي كونه نقلة فى المجال الطبي لمحافظة الغربية والمحافظات المجاورة، باعتباره يمثل نتاجاً لدراسات دقيقة ومسح شامل لاحتياجات المواطنين بمحافظة الغربية ووسط الدلتا فى تخصصات الجراحة كافة، حيث تم تجهيزه على أعلى مستوى طبي وعلمي لخدمة المجتمع والإسهام فى تحسين مستوى الخدمة الصحية للمرضى.

الضرائب: بدء التشغيل التجريبى لمنظومة الإجراءات الضريبية المميكنة يناير المقبل

أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المشروع القومى الضخم لميكنة ورقمنة الإجراءات الضريبية الموحدة الذي تشهده المصلحة الآن يُعد أحد مسارات الخطة الشاملة لتحديث وتطوير منظومة الإدارة الضريبية، وميكنتها؛ وذلك بهدف رفع كفاءة المنظومة الضريبية والتيسير على الممولين، وضمان تحصيل حق الدولة، لصالح الاقتصاد القومى وتحفيز الاستثمار ومكافحة التهرب الضريبي وتشجيع الاقتصاد غير الرسمى على الانضمام للاقتصاد الرسمى، معلناً عن بدء التشغيل التجريبي لمنظومة «الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة» بمراكز كبار ومتوسطى الممولين، وكبار المهن الحرة أول يناير المقبل.

وصرح عبد القادر، أن مصلحة الضرائب المصرية ستقوم بتوفير خدمة المكاتب الأمامية (خدمة العملاء ) ، وذلك بكل من مراكز كبار ومتوسطى الممولين، ومركز كبار المهن الحرة، وذلك بالتزامن مع بدء التشغيل التجريبى لمنظومة «الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة» بهذه المراكز أول يناير المقبل، على أن يتم تعميم هذه الخدمة على كافة مأموريات المصلحة على مستوى الجمهورية تدريجياً، مؤكدًا أن هذا يأتى فى إطار حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على التيسير على الممولين وتقديم أفضل الخدمات لهم، موضحاً أن مشروع ميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة يغطى جميع أعمال ضرائب «القيمة المضافة، والدمغة، ورسم التنمية، والدخل»ويشمل ميكنة 64 إجراء من إجراءات مصلحة الضرائب.