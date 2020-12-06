شكرا لقرائتكم خبر عن 500 شركة تستفيد من برنامج الشراكة بين اقتصادية دبي و«زوهو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أفاد قطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي، بأن أكثر من 500 شركة في دبي قد استفادت من برنامج الشراكة مع شركة زوهو؛ حيث يمكن للشركات استخدام منصة تطبيقات «زوهو ون»، التي تضم أكثر من 45 تطبيقاً يربط الخدمات الوظيفية المتنوعة في الشركات بسلاسة ومجاناً للسنة الأولى.

وكانت اقتصادية دبي و زوهو، قد وقعتا مذكرة تفاهم في أكتوبر 2020 لجعل التكنولوجيا متاحة لجميع الشركات العاملة في إمارة دبي ومساعدتهم على رحلتهم للتحول الرقمي. وبموجب الشراكة، يُمكن للشركات لدى استخدام «زوهو ون» من إدارة المبيعات، والتسويق، والإنتاجية، وإدارة الموارد البشرية، وإدارة الشؤون المالية، ووظائف أخرى من خلال منصة واحدة.

وقال عمر المهيري، مدير إدارة التطوير والمتابعة بقطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي: «يسعدنا أن نرى الشركات في دبي تتبنى التكنولوجيا التي تقدمها شركة زوهو لرقمنة عملياتها التجارية والمؤسسية. ونعتبر ذلك خطوة إيجابية نحو خلق اقتصاد معرفي تنافسي في إمارة دبي. ونسعى من خلال تقليل حاجز الدخول الذي تواجهه الشركات عند تبني واعتماد التكنولوجيا، في إنشاء نظام بيئي يعزز الابتكار وريادة الأعمال في الإمارة».

ومن جانبه، قال حيدر نظام، رئيس زوهو في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا: «نسعى في زوهو إلى تحقيق التمكين الإقليمي والازدهار الشامل والنمو مع المجتمع، من خلال تمكين الشركات المحلية من تحقيق النجاح التجاري والريادة في التكاليف والتوسع العالمي مع تعزيز الوصول إلى التقنيات السحابية. وجاء تحالفنا مع اقتصادية دبي تحقيقاً لهذا الهدف المشترك. ويسعدنا معرفة أننا نساعد الشركات على رقمنة عملياتها بما يمكنها من التواصل بفاعلية مع عملائها وإدارة عمليات المكتب الخلفي (خدمات الدعم الإدارية) والمكتب الأمامي (خدمة العملاء) لديها بصرف النظر عن المكان الذي تتواجد فيه. ونؤمن بأن النهوض بالمجتمع المحلي هو السبيل للمضي قدماً، ونأمل المساهمة بنشاط في مبادرات التقدم التكنولوجي لدولة الإمارات العربية المتحدة».

وتشارك زوهو حالياً في فعاليات أسبوع جيتكس للتكنولوجيا، الجناح H7-B22. وكانت «زوهو» في مارس 2020، قد نقلت مقرها الرئيسي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، إلى مكتب أوسع في مدينة دبي للإنترنت؛ حيث توجد قاعات لاستضافة ورش عمل ولقاءات مع العملاء والشركاء، فضلاً عن استيعابه فريق عمل أكبر للمبيعات وخدمات الدعم.

يعد «زوهو ون» نظام التشغيل للأعمال وهو موحد ومتكامل وقابل للتعديل أو الدمج أو التمديد. كما يوفر وظائف الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي يمكنها سحب المعلومات من مختلف التطبيقات لتقديم رؤى ذكية لأصحاب الأعمال.

وتضم مزايا «زوهو ون» كل من: تجربة العملاء، المالية والمحاسبة، الإنتاجية والتعاون، إدارة الموارد البشرية، حلول مخصصة حسب الطلب، والذكاء الاصطناعي للأعمال.