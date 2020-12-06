شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات اليوم الأحد 6-12-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد 6 ديسمبر 2020 عند 799 جنيهًا للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في مصر، مع توقف مبيعات الذهب في مصر اليوم، بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة. أسعار الذهب اليومعيار 18 سجل 685 جنيهًا للجرام أسعار الذهب اليومعيار 18 سجل 685 جنيهًا للجرام عيار 21 سجل 799 جنيهًا للجرام عيار 24 سجل 913 جنيهًا للجرام وتباينت أسعار العملات اليوم الأحد 6-12-2020، أمام الجنيه المصرى، ما بين الاستقرار والارتفاع مع بداية التعاملات الصباحية بالبنوك، ليستقر الدولار اليوم عند 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع، فى حين ارتفع سعر اليورو لـ18.89 جنيه للشراء، 19.11جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 18.87 جنيه للشراء، 19.09 جنيه للبيع، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر الدولار اليوم: 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع. سعر اليورو الأوروبى: 18.89 جنيه للشراء، 19.11 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى: 20.92 جنيه للشراء، 21.25 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى: 48.82 جنيه للشراء، و51.61 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى: ثبت عند سعر الريال 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

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