شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو يرتفع اليوم الأحد ويسجل 18.89جنيه فى البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع سعر اليورو الأوروبى اليوم الأحد 6-12-2020، أمام الجنيه المصرى، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، مسجلا بالبنك الأهلى المصرى 18.89 جنيه للشراء و19.11 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل بـ18.87 جنيه للشراء، و19.09 جنيه للبيع.

اليورو هي العملة الموحدة لدول الإتحاد الأوروبي، الذي يعد بعد الدولار الأمريكي ثاني أهم عملة على مستوى النظام النقدي الدولي، يتم التحكم به من قبل البنك المركزي الأوروبي في مقره بفرانكفورت بألمانيا، اليوم يعد اليورو العملة الرسمية المتداولة في 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرون، كما أنه العملة الرسمية في ست دول أخرى هي ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وتم بدء التعامل باليورو على النطاق المصرفي ابتداءاً من عام 1999، وفى الأول من يناير عام 2002 استَبدل اليورو عملات الدول المُنضَمة لإتفاق تطبيق اليورو وأصبح منذ ذلك الحين عملتها الرسمية، اليورو الواحد مقسم إلى 100 سنت.



وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالي:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.97 جنيه للشراء. وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالي:سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.97 جنيه للشراء.

19.10 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.89 جنيه للشراء مقابل سعره من قبل كان بـ 18.87 جنيه.

19.11 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 19.09 جنيه.

سعر اليورو فى بنك مصر سعر اليورو فى بنك مصر 18.89 جنيه للشراء.

19.11 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى بنك البركة سعر اليورو فى بنك البركة 18.86 جنيه للشراء.

19.11 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.91 جنيه للشراء. سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.91 جنيه للشراء.

19.14 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.91 جنيه للشراء.

19.14 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.89 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.89 جنيه للشراء.

19.14 جنيه للبيع.