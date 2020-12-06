شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر تبحث تطورات مشروعات "الجيزة" وحلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمعت لجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر اليوم الأحد برئاسة لميس نجم مستشار محافظ البنك المركزي المصري وبحضور داليا المحمودي رئيس الاتصال المؤسسي في بنك QNB الأهلى، وليلى حسني مدير المسئولية المجتمعية والاستدامة في بنك الاسكندرية وشاهيناز رمزي نائب مدير عام ورئيس ادارة الخدمات المصرفية الخاصة بالمصرف العربي الدولي ونجلاء محمد مدير المسئولية المجتمعية ببنك التنمية الصناعية والمهندس وليد حسين استشاري وممثلين من مكتب المهندس الاستشاري حسين صبور.

وشهد الاجتماع عرض من مكتب صبور لما يتم من أعمال تطوير في محطات المياه التي يقوم على تطويرها اتحاد بنوك مصر لخدمة أكثر من مليون مواطن في محافظة الجيزة بتكلفة ٤٥ ميلون جنية .

وأشار "صبور" إلى أحدث تطورات مشروعات الصرف الصحي في مركز الحسينية بمحافظة الجيزة والتي تتضمن شبكة صرف صحي وخطوط الطرد ومحطات المعالجة بتكلفة تقريبية ١٩ ميلون جنية، بالاضافة الى تنفيذ شبكتين للصرف الصحي ومياة الشرب لقريتي "المعمل" و"المساكن" بتكلفة ٣ مليون جنيه ، فضلا عن بحث مستجدات مشروعات في قطاع التعليم تشمل تطوير مدارس في المناطق العشوائية للمساهمة في توفير خدمات تعليمية جيدة ومناسبة للمواطنين في تلك المناطق.

من جانبها أكدت لميس نجم مستشار محافظ البنك المركزي ورئيس لجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر على أهمية المشروعات التي يقوم على تنفيذها اتحاد بنوك مصر في اطار خطة الدولة التنموية الرامية إلى تحقيق حياة كريمة للمواطنين.

وأضافت أن الاتحاد يولي اهتمام بكل القطاعات التي تحتاج الى تطوير وفي مقدمتها قطاع التعليم ومشروعات تطوير العشوائيات، لافتة إلى أن الاتحاد يعمل وفقا لاستراتيجية متكاملة في تطوير العشوائيات تؤسس لتطوير البشر والعقول الى جانب تطوير المكان.